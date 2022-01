Stiri pe aceeasi tema

- Ai pofta de ceva dulce ori musafirii s-au anunțat pe ultima suta de metri? Nicio grija! Prajitura Figaro este un desert delicios și rapid, care-i va surprinde chiar și pe cei mai pretențioși. Ingredientele de care vei avea nevoie nu sunt sofisticate, astfel ca le vei gasi cu ușurința la magazinul din…

- De cateva zile bune, pe toate rețelele de socializare circula rețeta de clatite Tiramisu, care este un desert simplu, insa cu un gust divin. Daca inca nu l-ai incercat, iata cum poți sa-l prepari, chiar la tine in casa, intr-un timp foarte scurt și cu puține ingrediente!

- Salata de ton cu porumb și ceapa se prepara rapid și este delicioasa. Iata rețeta simpla care este gata în doar 10 minute. Ingrediente: 1 conserva de ton în apa sau ulei (bucați, nu marunțit) 1 ceapa mica (roșie, alba sau chiar ceapa verde) 1 conserva de porumb…

Catina cu miere de albine este un adevarat leac universal. Conține de 10 ori mai multa vitamina C decat fructele citrice și de 2 ori mai multa decat faimoasele maceșe.

- Prajitura Arlechin e una dintre cele mai indragite prajituri cu foi, iar aceasta se poate prepera simplu și rapid. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru a face rețeta preferata de toata familia.

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar in aceste zile gospodinele dau iama in bucutarie pentru a face cele mai bune preparate. In prag de Craciun nu trebuie sa-ți lipseasca de pe masa fursecurile cu miere.

- Cum sa prepari chiar tu acasa turta dulce? Cu siguranța desertul Craciunului va fi mai gustos daca este gatit de tine și familie. Invitații vor aprecia aromele pe care le vei pune in aluat. Ce ingredient nu trebuie sa lipseasca? Rețeta pentru turta dulce: ce ingredient nu trebuie sa-ți lipseasca? Unii…

- Cine nu iși amintește de anii de dinaintea pandemiei, cand de 1 decembrie oamenii ieșeau din casa sa se plimbe, sa asculte concerte de muzica populara și, de ce nu, sa manance tradiționala și gustoasa fasole cu ciolan. Chiar daca lucrurile s-au mai schimbat, din cauza problemelor aduse de noul coronavirus,…