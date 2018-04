Reţeta originală a mititeilor. Cum se preparau micii în urmă cu 100 de ani Intr-o scrisoare in care ii dezvaluie unui apropiat reteta secreta a mititeilor, el spune ca micii sunt originari din Balcani, mai exact din Serbia. Redam in continuare continutul scrisorii, asa cum se pastreaza ea la Biblioteca Academiei din Capitala. Cei care vor sa-si prepare mititei ca pe vremuri, trebuie sa stie ca acestia au un gust diferit fata de cel actual, ca sunt mult mai aromati, cu gust foarte puternic. Iata continutul scrisorii: Reteta de mititei de la Restaurantul CARUL CU BERE. Bucuresti, la 16 Iunie 1920 Onorate Domnule Ofiter!

