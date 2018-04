Reteta naturala prin care Andreea Mantea a slabit 10 kilograme. N-ai sa crezi cum a slabit 10 kilograme si care este arma ei secreta impotriva celulitei! Vedeta este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, dar aspectul fizic si celebritatea nu i-au suprimat modestia. Amfitrioara emisiunii WOWbiz, cel mai tare show nocturn de divertisment, este populara, are simtul umorului si nu refuza niciodata sa dea un autograf. Mai mult decat atat, modestia vedetei Kanal D se reflecta si in produsele de infrumusetare pe care le foloseste. Tanara mamica nu apeleaza la creme foarte scumpe din comert, iar dupa nastere a ajuns la greutatea actuala cu o solutie accesibila… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adina Halas a slabit 32 de kilograme și a dezvaluit secretul ei, in cadrul emisiunii de la Antena 3. Vedeta s-a ingrașat pe perioada sarcinii, insa acum arata așa cum iși dorește. Adina Halas prima asistenta tv din Romania, a vorbit despre kilograme in plus acumulate la sarcina. Vezi galeria foto +…

- Adina Halas, prima asistenta tv din Romania, a vorbit, la Antena 3, despre cum a scapat de cele 32 kilograme in plus acumulate la sarcina. Aceasta a marturisit un lucru incredibil: se ingrașa atunci cand este fericita!

- Familia Matac isi duce traiul cu greu de pe o zi pe alta. Mario este grav bolnav si in orice moment exista posibilitatea ca baietelul sa moara in somn, iar tatal nu-si poate gasi de munca din cauza bolii pe care o are. Din fericire pentru ei, cel care s-a oferit sa ii ajute este Gigi Becali, care prin…

- Andreea Mantea a reusit sa slabeasca 10 kilograme cu ajutorul unui ingredient. Vedeta postului tv Kanal D a baut apa cu lamaie si ghimbir in fiecare dimineata, pe stomacul gol, dar si inainte de mese. In plus, prezentatoarea tv recunoaste ca a renuntat la prajeli, paine si sucuri din comert. Pe langa…

- Dupa plecarea lui Madalin Ionescu de la emisiunea WowBiz, difuzata pe Kanal D, Andreea Mantea a ramas vedeta postului. Aceasta reușește sa-și faca jobul foarte bine și a devenit de-a dreptul indispensabila pentru patronii turci. Partenerul ei Victor Slav este mult mai fad și nu reușește sa acopere…

- Anda Adam a ajuns acasa dupa competitia Exatlon. Iata cum a fost primita de familie! Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai competitiei Exatlon, difuzata de Kanal D, lider de audienta in fiecare seara. Artista a trecut prin incercari fizice foarte solicitante in toata aceasta perioada, a luptat…