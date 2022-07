Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a devenit mama pentru a treia oara pe 23 iunie. Actrița a vorbit despre botezul micuței Lara, dar a povestit și cum au reacționat fetele ei cand și-au cunoscut surioara. In urma cu mai bine de o saptamana, Laura Cosoi a nascut o fetița perfect sanatoasa. Vedeta s-a gandit deja unde va avea…

- Laura Cosoi e cea mai fericita, asta dupa ce in urma cu doar cateva zile a devenit din nou mamica. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar astazi au fost externate din spital.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean, soțul ei, sunt in culmea fericirii de cand vedeta a nascut o fetița perfect sanatoasa! Actrița este extrem de bucuroasa și a impartașit minunata veste cu cei care o indragesc și mai ales cu fanii de pe paginile personale de socializare. Vedeta a ales un nume special…

- Actrița se pregatește sa dea naștere celei de-a treia fetițe, au stabilit deja botezul in nordul Transilvaniei, in Baia Sprie, dorind ca in viitorul apropiat sa se stabileasca undeva la țara, nu se simte bine la bloc Laura Cosoi, 40 de ani, așteapta al treilea copil, a treia fetița, pe care spera sa…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani, este insarcinata cu cea de-a treia fetița, iar peste o luna, va deveni din nou mama. Vedeta a dezvaluit recent, ca se va intoarce in televiziune, cu un nou proiect, dupa ce o perioada s-a concentrat pe cariera de actrița.In cadrul unui interviu recent Laura Cosoi…

- Dupa o pauza de ani buni, Laura Cosoi s-a decis cand va reveni la prima sa mare dragoste, televiziunea. Celebra actrița se considera o femeie implinita, iar pe plan personal este extrem de fericita alaturi de soțul ei și cele doua fiice ale lor, Rita și Vera. Mai mult de atat, blondina va aduce pe […]…