Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente Un kg faina , 3 oua intregi, 3 galbenușuri, 500 ml lapte, 300 g zahar tos, 250 ml ulei (sau 200 g osanza, untura sau unt), coaja rasa de la o lamaie (sau de la o portocala), 50 g drojdie de...

- Chef Sorin Bontea dezvaluie secretul unei fripturi de miel savuroase si fragede. Gatita corespunzator, carnea de miel vine la pachet cu mult mai putine calorii decat alte carnuri care s-ar putea regasi pe masa de Paște. 100 de grame de carne de miel conțin doar 160 de calorii. Citeste si Reteta…

- Ghita Ciobanul estimeaza ca anul acesta pretul kilogramului de miel va fi undeva intre 20 si 25 de lei. "Am primit aprobarile necesare de la ANSVSA și putem sa taiem direct in ferma. Trebuie sa avem niște condiții și ii vom taia așa cum am facut-o dintotdeauna. Faci carnea curata sa poți s-o…

- De pe masa tradiționala de Paști nu trebuie sa lipseasca drobul de miel sau chiar de pui. Iata cea mai buna rețeta pentru Duminica Sfanta a Paștilor. Ingrediente pentru drob 1 kg maruntaie de miel - ficat, plamani, inima, rinichi, splina - sau maruntaie de pui150 g unt sarat2 cepe mari6 oua mari3 legaturi…

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne propune pentru masa de Paști ca alternativa la friptura de miel, o rețeta de friptura de pui cu un sos delicios și o garnitura simpla, rețeta pe care a denumit-o "Pui festiv ".

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, a pregatit in cadrul matinalului o rețeta de langoși cu branza sarata și ceapa verde, dintr-un aluat simplu, cu un minim necesar de drojdie.

- Unul dintre cele mai gustoase si hranitoare preparate gatite in Romania este ciorba de salata verde. Ieftina si usor de gatit, delicioasa mancare se drege cu lapte prins. Reteta o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Dar parca tot primavara e mai gustoasa, cand ceapa verde e de pe camp si nu din sera. Si, fireste, variantele pot fi nenumarate, asa ca n-am sa insist catusi de putin. Am deplina increde ca veti sti s-o adaptati perfect gusturilor dumneavoastra proprii. 4 cartofi roz, 1/2 piept de pui, 1 catel de usturoi,…