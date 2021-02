Rețetă din bucătăria otomană: Düğün Çorbası. Ciorbă de nuntă turcească Levent Sali, un tanar cu origini turcești, de meserie actor, a venit la emisiunea „Chefi la cuțite” cu o rețeta interesanta de ciorba de nunta turceasca și a reușit, in primul rand sa faca show in bucatarie, ceea ce era de așteptat avand in vedere pasiunea pentru actorie. Ingrediente pentru Ciorba de nunta turceasca 1 kg de carne de vita, tocata, 100 gr faina, 100 gr de unt cu 82% grasime, 1 lingura ulei de masline, 1 ceapa, sare și piper , boia de ardei iute, 1-2 foi de dafin, 1 lingura pasta de roșii Pentru dres ciorba de nunta turceasca: 2 galbenușuri, 2-3 caței de usturoi, 200 gr de iaurt… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

