Ingrediente: 2-3 cartofi (in functie de dimensiuni), 500 g mezeluri, 150 g cascaval, 200 ml bulion/smantana/lapte, 8 oua, ceapa si ardei gras dupa dorinta, sare, piper, unt pt uns tava Mod de preparare: Curatam cartofii si ii feliem subtiri ca pentru chipsuri. Feliile le punem in apa rece sa mai eliminam din amidon. Tocam mezelurile cubulete, ceapa o feliem pestisori si ardeiul fasiute. Ungem tava cu unt daca nu este antiaderenta. Asezam in ea un rand de cartofi, un rand de mezeluri si feliute de ceapa si ardei, apoi radem un strat de cascaval. Urmeaza alt strat de cartofi, apoi mezeluri amestecate…