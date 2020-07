Reţeta de weekend – Îngheţată de pepene galben Ingrediente:3 linguri rase cu praf de crema de vanilie, 1 lingura rasa cu zahar pudra, 600 mililitri lapte, 150 mililitri smantana, 1/2 lingurita cu esenta de vanilie, 200 grame lapte condensat, 750 grame pulpa de pepene galben pasata Mod de preparare:Puneti praful de crema de vanilie, zaharul si 2 linguri de lapte intr-un bol si mixati cu un blender de mana. Turnati laptele ramas intr-o craticioara si incalziti-l pana cand aproape da in fiert, apoi adaugati-l treptat in crema de vanilie, amestecand constant. Turnati totul inapoi in cratita si fierbeti la foc mic, unu-doua minute, apoi luati cratita… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

