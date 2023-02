Ingrediente 7 trunchiuri de pește oceanic curatat de solzi (hering sau macrou) 1 cutie de rosii maruntite in sos tomat 3 cepe albe 1 ceapa rosie 1 ardei gras 1 ardei iute maruntit 1 lg ulei pentru calit 4-5 catei de usturoi sare piper cimbru busuioc boia dulce busuioc Mod de preparare Pestele se fierbe 10 minute in apa cu sare. Se scoate si se curața de oasele aripioarelor si de spinari. Separat se pun ceapa, usturoiul si ardeiul la calit in putin ulei. Apoi toarna conserva de rosii, o cescuta de apa si pestele maruntit și lasa tocanița sa fiarba laolalta cu condimentele – sare, piper, cimbru,…