Rețetă de vin fiert. Iată cele mai bune condimente pentru vinul fiert Rețeta de vin fiert. Vinul fiert nu trebuie sa lipseasca de pe masa in perioada sarbatorilor de iarna. Este o bautura delicioasa, fierbinte și poate fi preparata in mai multe moduri, in funcție de ingredientele dorite. Rețeta de vin fiert. Iata cele mai bune condimente pentru vinul fiert Iata cum prepari un vin fiert condimentat și de ce ingredinete ai nevoie: 800 ml vin roșu sec 50 g zahar brun 2 cuișoare 2 boabe de ienibahar 2 batoane de scorțișoara 2 bucați anason stelat 1 portocala Nu iți va lua mai mult de 15 minute sa prepari vinul fiert. Se incalzesc vinul roșu și zaharul. Se adauga cuișoarele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coliva se prepara astfel: Mai intai curatam graul apoi il pisam putin umed pana cand se curata coaja. Apoi il spalam si il punem la fiert. Dupace l am fiert il punem sa se racoreasca. Im timpul racitului se prinde o coaja.Cand preparam coliva o luam si o amestecam cu zahar si sare. Apoi il punem pe…

- Un numerolog din România a dezvaluit o rețeta de vin fiert cu scorțișoara, pe care o putem folosi și ca leac pentru ragușeala, potrivit unica.md. Astfel, pentru a obține aceasta rețeta, avem nevoie de aceste ingrediente: - 1 litru de vin roșu; - 8 linguri de zahar sau…

- Iata cum trebuie sa fierbeți vinul și ce ingrediente va trebuie, pentru a obține o bautura sanatoasa:- un litru de vin roșu- scortisoara- 10 cuisoare- coaja de lamaie și portocala- zahar brun- 5 linguri de miereIn primul rand, conteaza foarte mult calitatea vinului. Ideal ar fi sa folosiți un vin roșu…

- Vinul fiert, atat de indragit iarna, nu este doar o bautura aromata, ci aduce si beneficii organismului. Actioneaza eficient impotriva racelilor datorita resveratrolului, o substanta care are proprietati inflamatorii.

- In perioada postului este mai dificil sa ne facem toate poftele culinare, insa cei de la Manastire gasesc mereu soluții pentru preparate cat mai delicioase. Iata doar cinci rețete de post manastirești care se prepara in cele mai frumoase manastiri din Romania. Ordotox.me propune creștinilor 5 rețete…

- Ingrediente pentru aproximativ 20 de prajituri: 5 oua, o cana potrivita de zahar și una de faina, cinci lingurițe de cacao, cinci linguri de ulei, vanilie, esența de rom, nuca de cocos, un plic de crema de vanilie, o cutie crema de ciocolata și bicarbonat de sodiu (un varf de cuțit).Mod de preparare:Intr-un…

- Vinul fiert, bautura consacrata a sarbatorilor. Miros de brad, portocala și vin fiert. Așa s-ar descrie perioada dintre Craciun și revelion in casele tuturor romanilor. Și totuși sunt multe rețete de vin fiert. Noi avem toate secretele acestui preparat.

- Pasta de pește este asemanatoare cu zacusca. Mulți oameni fac pasta de pește pentru iarna. In plus, poate fi consumata și in perioada de post, atunci cand este dezlegare la pește. Pasta de pește se poate face din orice fel de pește, de la crap, pastrav, macrou sau orice alt pește. In plus, se poate…