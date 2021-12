Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților DSP Alba, laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand, in zilele Sarbatorilor de Craciun și Revelion permanența testarilor PCR, astfel: • 24 și 31 DECEMBRIE 2021 – Laboratorul DSP Alba (program 08.00 – 12.00, str. Mușețelului nr. 2, in parcarea Policlinicii – FARA PROGRAMARE)…

- DSP Alba: Cum se va face testarea PCR in perioada Sarbatorilor de Iarna. PROGRAMUL laboratoarelor DSP și SJU DSP Alba: Cum se va face testarea PCR in perioada Sarbatorilor de Iarna. PROGRAMUL laboratoarelor DSP și SJU Potrivit reprezentanților DSP Alba, laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand,…

- V. S. Pentru ca problemele aparute in anii trecuți, in perioada Sarbatorilor de Iarna, sa nu se repete sau cel puțin sa fie mai reduse, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova vin cu sfaturi necesare. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, in anii…

- Ajungeți in Romania de sarbatori? Fie ca sunteți cetațean roman sau strain și traiți in Statele Unite, Canada, Serbia, Republica Moldova sau oricare alt stat din afara Spațiului European (UE,

- Cum sa prepari chiar tu acasa turta dulce? Cu siguranța desertul Craciunului va fi mai gustos daca este gatit de tine și familie. Invitații vor aprecia aromele pe care le vei pune in aluat. Ce ingredient nu trebuie sa lipseasca? Rețeta pentru turta dulce: ce ingredient nu trebuie sa-ți lipseasca? Unii…

- Peste 50 de mii de brazi de Craciun va scoate la vanzare Moldsilva in perioada sarbatorilor de iarna. Padurarii dau asigurari ca prețurile sunt la fel ca si anul trecut. Primii brazi vor aparea pe piața la mijlocul lunii decembrie.

- Ministrul Sanatații a vorbit, marți seara, despre modul ingrijorator in care se desfașoara pregatirile din țara pentru sarbatorile de iarna. Mai exact, Alexandru Rafila a facut referire la Targurile de Craciun, acolo unde regulile par, mai degraba, sa fie ignorate decat respectate. Potrivit oficialului,…

- Valul IV al pandemiei de coronavirus a luat cu asalt Romania. Sute de oameni sunt rapuse zilnic de virusul SARS-CoV-2, iar autoritațile au implementat noi masuri restrictive pentru stoparea extinderii pandemiei de coronavirus. Romanii se intreaba acum daca vor exista sau nu restricții in perioada sarbatorilor…