Stiri pe aceeasi tema

- Este postul Paștelui, iar daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada din an, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru orez cu naut. Este un preparat pentru post și care va reuși…

- Daca vrei sa pregatești un desert, dar totuși ții post, salamul de biscuiți poate fi o varianta. Se prepara rapid și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Desertul iți va aminti, cu siguranța, de copilarie.

- Roxana Blenche a fost una dintre cele mai apreciate și iubite concurente de la chefi la cuțite, sezonul 8. Aceasta a reușit sa-i surprinda pe jurați cu preparate delicioase, iar pe contul ei personal de Instagram impartașește cu urmaritorii sai rețete delicioase. Roxana Blenche a oferit secretele unui…

- Daca iți dorești sa-ți surprinzi familia, dar și musafirii cu desert delicios, noi iți prezentam rețeta de prajitura Esterhazy, care se realizeaza ușor și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Mai sunt doar cateva zile pana la Revelion, iar multe gospodine se gandesc deja ce sa prepare pentru a se delecta cu deserturi delicioase. Daca vrei sa-ți surprinzi familia, dar și musafirii, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu nuca și crema de ness care este ușor de realizat și pe placul tuturor.

- Daca iți dorești un desert delicios pentru mesele festive, noi iți prezentam rețeta de mini Pavlova cu vanilie și fructe, care este un preparat gustos și ușor de realizat. Iata cum sa-ți surprinzi familia de sarbatori cu un desert delicios!

- De Ignat, romanii care taie porcul se delecteaza dupa o zi obositoare cu o friptura delicioasa. Este pomana porcului, un preparat care se gatește la ceaun din bucați mici de carne proaspata care se prajesc.

- Cozonacul nu poate sa lipseasca de pe masa de Craciun a romanilor, fiind unul dintre cele mai dorite deserturi. Prețurile din magazine au explodat, așa ca cea mai buna idee este sa il prepari chiar tu acasa. Rețeta de cozonac fara framantare vine in ajutorul incepatorilor.