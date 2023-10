Stiri pe aceeasi tema

- Sparanghel la cuptor cu parmezan este o rețeta rapida și perfecta pentru cei care vor sa scape de kilogramele in plus. Rețeta de sparanghel la cuptor cu parmezan este saraca in calorii, o porție avand doar 271 kcal, și este gata in doar 35 de minute.Sparanghel cu parmezan la cuptor Ingrediente sparanghel…

- Ciorba de varza este renumita pentru efectele rapide pe care le are cand vrei sa pierzi din kilogramele in plus. Este foarte eficienta datorita numarului mic de calori ipe care-l conține. Ciorba de varza poate fi preparata oricand, nu doar in cazul unei diete. Atunci se poate adauga puțina carne, de…

- Daca ții dieta sau pur și simplu vrei sa incerci o alta rețeta de paine, ești la locul potrivit. De curand, in mediul online a devenit virala painea fara carbohidrați, care este gata in cateva minute și unde mai pui ca nici nu trebuie sa te pricepi prea bine in bucatarie pentru a o pregati.

- Daca ai pofta de ceva dulce, facut in casa, dar nu iți dorești sa petreci prea mult timp in bucatarie, noi iți propunem sa incerci aceasta rețeta de prajitura cu ciocolata, un preparat moale și pufos, care e gata in doar 6 minute! Ai nevoie de cateva ingrediente și poate fi gatita rapid, in cuptorul…

- Tiramisu este unul dintre cele mai consumate deserturi italiene. Este gustos, aromat și foarte ușor de facut acasa.Iata cea mai simpla rețeta de tiramisu delicios, pas cu pas. Rețeta tiramisu - Ingrediente 200 ml cafea tare 40 ml coniac 4 oua 50 g zahar 500 g mascarpone 150 g piscoturi 2-3 linguri…

- Astazi, creștinii ortodocși sarbatoresc Schimbarea la fața a Domnului. Este ziua in care se mananca pește, așadar noi iți propunem o rețeta rapida și ușoara. E gata in doar 20 de minute și ai nevoie de doar cateva ingrediente.

- Ghiveciul manastiresc este cea mai ușoara mancare de post pe care o putem pregati. Dar este foarte buna și sanatoasa pe timpul verii, cu legume proaspete.Rețeta calugarilor de la Manastirea Slanic – Argeș este simpla și delicioasa. Ghiveciul calugaresc - Ingrediente 100 ml ulei de masline1 ceapa1 morcov1…

- Aceste mici mini pizza au un gust grozav și o prezentare neobișnuita.Ingrediente:vinete - 1 bucata,ulei de masline - 2 linguri,ceapa - 1 bucata,usturoi - 1 bucata,țelina - 1 tulpina,cimbru uscat - 1/2 lingurița,oregano uscat - 1/2 linguri,roșii - 4 bucați,piure de tomate - 1 lingura,miere - 1 lingura,patrunjel…