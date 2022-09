Accident grav. Mai multe persoane implicate (Foto)

Un barbat in varsta de 50 de ani, o tanara de 23, respectiv o femeie de 52 de ani au ajuns azi, 4 septembrie la spital, in urma unui accident petrecut in localitatea Odoreu. La locul accidentului s-au deplasat o autospeciala de interventie cu apa si spuma, cu modul de descarcerare si o ambulanta de… [citeste mai departe]