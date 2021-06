Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru, concurenta de la „Chefi la cuțite” sezonul 9, i-a uimit pe jurați cu „prajitura lui mamaie”, o rețeta cu care a caștigat un duel și apoi un battle.De atunci, simpatica membra a echipei lui Scarlatescu este in mod constant intrebata de fani cum se prepara delicioasa prajitura. Astfel,…

- Narcisa Birjaru se numara printre semifinalistele competiției Chefi la cuțite, de la Antena 1 și totodata printre preferatele publicului. Dupa ce a trecut mai departe, concurenta lui Catalin Scarlatescu nu a primit aprecieri doar din partea fanilor, ci și din partea soțului sau. Alex i-a facut cea mai…

- In aceasta seara, de la ora 20:30, va avea loc semifinala Chefi la Cuțite. Emisiunea poate fi urmarita live pe Antena Play . Noua concurenți se lupta in semifinala show-ului culinar de la Antena 1. Trei dintre ei se vor califica in Marea Finala și doar unul va pleca acasa cu trofeul și premiul in valoare…

- Narcisa Birjaru nu a mai putut sa-și stapaneasca emoțiile și a izbucnit in plans de bucurie dupa ce a aflat ca a ajuns direct in semifinala de la Chefi la cuțite. Tanara considera ca și-a vazut visul cu ochii și e extrem de mandra de ea.

- Bucurie mare pentru Echipa lui Catalin Scarlatescu astazi la Chefi la cuțite. Valentina Ionița, Narcisa Birjaru și Alex Badițoaia merg direct in semifinala sezonului 9, asta dupa ce farfuriile lor au fost cele mai punctate.

- Chef Cataalin Scarlatescu a avut ceva emoții in ediția din acaesta seara a show-ului culinar ”Chefi la cuțite”. Echipa juratului a ajuns la duel, dar o parte dintre concurenții sai au reușit sa-l surprinda placut. Cel mai mult a fost impresionat de preparatul Narcisei Birjaru, pe care susține ca o va…

- Gabriela Cristoiu a decis sa iși incerce norocul la „Chefi la cuțite”, chiar daca succesul ei a atarnat de un fir de...fidea. Șatena s-a prezentat in fața juraților cu un preparat despre care aceștia s-au inșelat la inceput, ajungand la concluzia ca este un „Eșec culinar”.

- Supa de ceapa se prepara din cele mai vechi timpuri, dar francezii au creat o varianta ce lasa fara cuvinte și pe cei mai pretențioși degustatori. Chiar daca, in mod normal, este atat de buna aceasta supa, chef Sorin Bontea reușește sa-i dea o savoare aparte.