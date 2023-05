Te-ai saturat de mancarurile grase și nu ai ce sa gatești? Asta este cea mai des intalnita problema in randul gospodinelor. Ei bine, daca vrei cu adevarat un preparat simplu și extrem de rapid de gatit, poți incerca și tu o rețeta de sufleu de legume. acest preparat este un fel de mancare foarte simplu de facut și mai ales extrem de delicios. Chiar daca nu se prepara in doi timpi și trei mișcari, aceasta rețeta nu necesita un timp prea indelungat de petrecut in bucatarie.