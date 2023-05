Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de blocuri din București au apa calda oprita sau furnizata cu deficiente, a anunțat Termoenergetica, care estimeaza ca punerea in functiune pentru multe dintre dintre ele va avea loc in cursul zilei de joi, 4 mai, iar pentru altele, in zilele urmatoare, transmite Agerpres.Potrivit site-ului…

- ”Miercuri, 3 mai, un scurtcircuit produs la statia de tratare a apei din cadrul CET Bucuresti Sud a condus la declansarea cazanului nr 4 si a turbinei cu abur nr 3, ceea ce a condus la indisponibilizarea centralei”, a transmis, miercuri seara, ELCEN, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat…

- CET Bucuresti Sud va livra, miercuri seara, agent termic la o temperatura redusa fata de comanda Termoenergetica, din cauza unui scurtcircuit la statia de tratare a apei, centrala urmand sa revina la parametrii normali de functionare in cursul zilei de joi, potrivit unui comunicat al

- Primarul capitalei, Nicusor Dan a anuntat, in data de 1 mai, ca in aceasta luna vor avea loc sase proiecte dedicate tinerei generații. Astfel, iubitorii de sport vor avea la dispoziție programul Academia Sportului, care va include o serie de activitati si competitii sportive. De asemenea, pasionații…

- Achizitionarea a 20 de minicentrale mobile, realizarea unei harti digitale cu informatii despre imobilele din proprietatea municipalitatii, precum si un nou demers in vederea preluarii terenului pentru amenajarea Parcului Vitan se numara printre proiectele care vor fi dezbatute in sedinta de joi a Consiliului…

- ”In acest moment, Termoenergetica a acumulat datorii in valoare de cca. 800 milioane lei catre ELCEN, aferente lunilor de consum iulie-decembrie 2022. Pierderile din reteaua de termoficare operata de Termoenergetica (aflata in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti), adica apa care se scurge in…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca iesirea Elcen S.A. din insolventa va duce la o situatia financiara ce va permite „Elcen si Termoenergetica sa atraga fondurile europene pentru productia si transportul energiei termice”, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cererea prin care Electrocentrale București SA a solicitat deschiderea procedurii de insolventa a fost admisa in 6 octombrie 2016, la Tribunalul Bucuresti.Inchiderea procedurii de reorganizare judiciara și, implicit, a procedurii de insolvența prevede stingerea tuturor obligațiilor de plata asumate…