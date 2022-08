Stiri pe aceeasi tema

- Dovleacul este ingredientul preferat de toamna, foarte hranitor și sarac in calorii. In plus, este mai versatil decat ai putea crede. Ai incercat vreodata biscuiții cu dovleac?! Daca nu, am pregatit pentru tine cea mai simpla rețeta pentru o gustare perfecta. Va fi pe placul tuturor membrilor familiei…

- Popcornul e o gustare ideala atunci cand vedem un film, jucam ceva cu prietenii, sau doar avem pofta sa mancam ceva dulce, sau sarat.. pentru ca, fie el cu ciocolata, caramel, sare, unt sau cu cascaval, popcornul este delicios. Dar ce ați spune daca ați incerca o noua aroma, și anume - popcorn cu pepene…

- Vrei sa te bucuri de o dulceața cu totul și cu totul diferita? Daca da, este timpul sa dai uitarii fructele sezonul acesta și sa te axezi pe legume. Nu, nu este vorba despre dulceața de castraveți de ieri, fiindca azi vorbim despre roșiile cherry. Iata cum poți prepara dulceața de roșii cherry!

- Daca vreți sa va delectați papilele gustative cu un preparat delicios de vara, atunci ați nimeri bine! V-am pregatit o rețeta gustoasa de roșii marinate cu miere. Nu aveți nevoie de foarte multe ingrediente, iar gustul este unul cu adevarat special și inediat. Cei mici o vor adora cu siguranța și este…

- In aceasta perioada, tot mai multe gospodine au luat cu asalt Internetul și cauta rețete delicioase, care mai de care! Ei bine, tocmai de asta suntem noi aici. Mai jos ți-am pregatit lista cu ingrediente și modul de preparare al chiftelelor de ton. Incearca-le și tu și te asiguram ca nu vei regreta,…

- Organizatorii Electric Castle au facut public „cuvantul-cheie” de anul acesta, pe care participanții la festival il pot adresa staff-ului pentru a primi ajutor. Ce trebuie sa faci daca nu te simți in siguranța?

- Zilele de vara sunt cele mai frumoase, mai ales pentru ca in acest sezon ne facem cele mai tari amintiri și ne bucuram de cele mai speciale momente. Daca vrei sa te bucuri de un desert care sa te racoreasca in cele mai calduroase zile, dar totodata nu iți dorești sa-l cumperi de la magazin, noi venim…

- Iți este pofta de ceva dulce și vrei sa-ți alinți papilele gustative cu un desert delicios sau vrei sa pregateși ceva bun pentru tine și familia ta, dar ai ramas fara idei? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru tarta ”Bourdaloue”. De ce ingrediente avem nevoie, dar și care…