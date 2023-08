In aceasta zi, pe data de 1 august 2023, a inceput postul Adormirii Maicii Domnului. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru salata de paste. Este un preparat delicios și sanatos pentru post și ar trebui sa-l incerci și tu macar o data, deoarece vei ramane uimit de gustul pe care il are. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta delicatesa, dar și care este modul de preparare!