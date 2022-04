Stiri pe aceeasi tema

- Pasca nu lipsește niciodata de pe mesele romanilor de Paște, motiv pentru care gospodinele petrec minute bune in bucatarie pentru a pregati cele mai gustoase bucate tradiționale. Daca iți dorești un preparat delicios, ar trebui sa incerci aceasta pasca cu branza și smantana. Rețeta de pasca cu branza…

- Se apropie sarbatoarea de Paște cu pași repezi, iar voi nu v-ați gandit inca ce preparate delicioase sa faceți? Ei bine, noi venim cu soluția și te invațam sa prepari rețeta de ciorba de miel. Aceasta mancare este delicioasa pentru zilele de sarbatoare!

- Mai este o luna pana la Paște, iar deja multe gospodine au inceput sa se gandeasca și sa faca lista cu bunatațile pe care vor sa le puna la sfanta masa. Ei bine insa, daca nu vrei sa stai prea mult in bucatarie, insa totodata iți dorești sa iți surprinzi invitații, este momentul sa incerci brioșele…

- Ai incercat pana acum aceasta combinație?! Daca nu, e musai sa o incerci! Poate fi o gustare delicioasa, chiar și pe timp de vara, extrem de sanatoasa. Ei bine, chiar daca la inceput ți se pare dubios sa adaugi nectarinele intr-o salata cu branza, gustul va fi unul demențial. Iata cum sa o prepari!

- Ai pofta de ceva bun, dulce și slab in calorii? Gospodinele au gasit rețeta perfecta pentru tine. Se prepara in doar cateva minute și are un gust savuros. Atunci cand e frig afara, romanii prefera alimente bogate in calorii, insa, aceasta salata de fructe este desertul perfect pentru orice zi de iarna.…

- Care este ingredientul banal care schimba radical gustul salatei de roșii. Nu vei mai schimba rețeta din acest moment. Și poate ca te intrebi ce este o așa mare filosofie sa prepari o salata de roșii, insa trebuie sa știi ca și banala salata de roșii are secretele ei. Spre exemplu, pentru ca salata…

- Se taie varza foarte fin. Deoparte se pune la foc sa fiarba otet de vin indoit cu apa si cu sare cat trebue. Se toarna otetul clocotit peste varza si se amesteca bine cu o lingura de lemn. Varza astfel pregatita se poate tine in borcane si cateva saptamani.Inainte de a o servi, ii adaugam si putin unt…

- Oana Roman a avut astazi o zi foart incarcata, astfel ca in aceste momente se resfața cu o salata de andive, pe care a vrut sa o imparta și cu marea comunitate de care se bucura in mediul online. Iata cum se prepara preparatul culinar favorit al vedetei!