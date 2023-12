Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva saptamani pana de sarbatori, astfel ca gospodinele se gandesc intens ce preparate sa gateasca și ce sa puna pe masa. Daca ai nevoie de idei de dulciuri, iți prezentam cea mai delicioasa prajitura cremoasa cu iaurt și fructe. Iata pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Este perioada de post a Craciunului și sigur vreți sa va bucurați și voi de un desert delicios, motiv pentru care v-am pregatit rețeta de prajitura cu mandarine și nuci. Este un desert gustos și care va reuși sa va incante papilele gustative. Iata de ce ingrediente aveți nevoie, dar și care este modul…

- Fie ca este vorba de o zi de naștere, o aniversare, o promovare sau o realizare personala, adesea obișnuim sa bifam astfel de ocazii mancand ceva dulce. Cum Craciunul se apropie cu pași repezi, noi iși propunem o rețera de prajitura cu mere, gem și ciocolata. Va fi desertul perfect pentru masa de sarbatori.

- Ne aflam intr-una dintre cele mai frumoase perioade din an, iar asta pentru ca inaintea mult așteptatelor sarbatori de iarna cei mai mulți credincioși țin post. Și, pentru ca exista o serie de alimente pe care trebuie sa ne ferim sa le consumam, iata ca astazi iți propunem o rețeta de minciunele pufoase…

- Daca te numeri printre cei care țin post, dar ai totuși pofta de ceva dulce, prajiturile cu fructe pot fi alegerea ideala in aceasta perioada, așa cum este și rețeta de prajitura de casa cu mere și nuci.

- Am intrat in postul Craciunul și probabil nu ai idee ce sa gatești in aceasta perioada a anului, motiv pentru care noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru cartofii țaranești cu ciuperci. Este un preparat care va reuși sa-ți incante papilele gustative, deoarece este…

- Pentru zilele friguroase de toamna, se recomanda timpul petrecut alaturi de cei dragi, precum și un desert delicios. Prajitura cu pere și scorțișoara se poate prepara in doar cateva minute, iar rezultatul va fi unul demențial.

- Prajitura cu nuca sau Alcazar se numara printre cele mai indragite deserturi. Foarte mulți se intreaba cum se prepara aceasta. Ei bine, bucatarii au dezvaluit rețeta din caietul bunicii. Iata ce trebuie sa faceți! Reteța de prajitura cu nuca Pentru foarte mulți, prajitura Alcazar are gust de copilarie.…