Stiri pe aceeasi tema

- Este weekend, ai aflat ca ai musafiri și nu ai idee ce desert sa le pregatești? Ei bine, nu-ți face probleme, deoarece noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul Napoleon. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente, iar modul de preparare este simplu. Iata…

- Prajitura Tosca este foarte populara printre iubitorii de dulciuri. Ea se prepara repede, fiind și in straturi, iar gustul sau te va da pe spate. Nu trebuie sa te inarmezi cu mult timp la dispoziție, caci va fi gata intr-un timp scurt.

- Ciorba de potroace este ca un „medicament” care te scapa de mahmureala. Noi iți prezentam o rețeta tradiționala, de-a dreptul delicioasa, care iți va fi de mare ajutor dupa o noapte de distracție. Iata de ce ingrediente avem nevoie și care este modul de preparare.

- Așa cum știe toata lumea, pizza este un fel de mancare care iși are originea in Napoli, Italia. Este o paine plata, de obicei rotunda, preparata la cuptor, acoperita cu sos de roșii și branza, plus alte topping-uri opționale. In Italia, pizza tradiționala este o mancare autentica. Care este rețeta folosita…

- Daca faci parte din categoria oamenilor carora le place sa savureze o pizza, la orice ora din zi sau noapte, atunci rețeta asta este pentru tine. Nu mai comanda pizza de la restaurant și prepara-ți propriul blat in doar 10 minute. E foarte simplu de facut, care este secretul. Cum prepari cea mai simpla…

- Știai ca poți sa prepari și tu bile de mozzarella in bucataria ta? Rețeta este foarte simpla. Exista, in schimb, un secret de care trebuie sa ții cont cand vine vorba despre laptele pe care il folosești. Secretul celei mai bune mozzarella preparata acasa. Secretul celei mai bune mozzarella preparata…

- Nelipsite de pe lista dulciurilor de sarbatori, cornulețele sunt preferatele tuturor. Dulci și fragede, fac deliciul fiecarui pofticios. Rețeta noastra este una simpla, cu ingrediente bune și economice. Ies perfect de fiecare data și iți recomandam sa o incerci și tu. Ingrediente: Aluat:180 g smantana…

- Aceasta branza fara lactate nu este doar delicioasa, ci este și foarte sanatoasa! Spre deosebire de branza vegana procesata pe care o puteți gasi in magazine, aceasta este facuta dintr-o scurta lista de ingrediente sigure și fara aditivi.