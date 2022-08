Stiri pe aceeasi tema

- Ai incercat vreodata trufele de ciocolata cu piure de cartofi?! La prima vedere, pot parea un desert destul de bizar, insa gustul unic te va face sa le gatești cat se poate de des. Ei bine, nici nu trebuie sa stai prea mult in bucatarie. Acest desert fara coacere și fara prea multe ingrediente este…

- Daca vrei sa-ți delectezi papilele gustative cu un preparat delicios și, totodata, sa nu petreci prea mult timp prin bucatarie, atunci trebuie neaparat sa incerci supa de porumb cu cartofi și afumatura. Este un preparat pe care iș poți consuma la orice ora, deoarece este sațios, aspectuos și extrem…

- Acești cartofi gratinați de casa sunt intotdeauna bineveniț la orice masa. Te asiguram ca gustul este unul inconfundabil și ca de acum vei dori sa servești cartofii doar in acest mod. Nu ai nevoie de prea multe ingrediente, insa aroma lor va aduna toți membrii familiei la masa. Se potrivesc bine cu…

- Fasolea verde se poate folosi in foarte multe preparate. De cele mai multe ori, mamele sau bunicile noastre alegeau sa foloseasca fasolea verde pentru a face o mancare cu carne din ea. Deși nu este un fel de mancare sofisticat, trebuie sa recunoaștem ca este un preparat tare gustos care ne aduce aminte…

- Vinetele sunt iubite de toata lumea. Romanii le adora in special in zacusca sau in tocana de legume care se pune la borcane pentru sezonul rece. Cu toate astea, poți sa le prepari in mai multe feluri pentru ca se regasesc in rețete din toata lumea. Italienii le iubesc și le mananca pe cat se […] The…

- Atunci cand ai pofta de ceva bun și dulce, dar pe temperaturile caniculare de afara nu iți vine sa mergi pana la cofetarie, poți incerca una dintre cele mai simple și gustoase rețete din mediul online. Recent, rețeta unei prajituri care seamana teribil de mult cu tiramisu a devenit virala. Cum se prepara.…

- Toata lumea se pregatește sa faca dulcețuri cu fructele de sezon. Astazi va vom prezenta rețeta de dulceața de caise. Este o delicatesa pe care o puteți pastra foarte bine și peste iarna. Nu aveți nevoie de multe ingrediente, iar modul de preparare este unul simplu.

- Cand ne gandim la muraturi, ne gandim la alimente care pot fi consumate abia la cateva saptamani distanta de la preparare. Nu este, insa, asa. Legumele pot fi murate si „la urgenta”, astfel incat sa poat fi consumate de pe o zi pe alta. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem…