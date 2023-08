Stiri pe aceeasi tema

- Ghiveciul manastiresc este cea mai ușoara mancare de post pe care o putem pregati. Dar este foarte buna și sanatoasa pe timpul verii, cu legume proaspete.Rețeta calugarilor de la Manastirea Slanic – Argeș este simpla și delicioasa. Ghiveciul calugaresc - Ingrediente 100 ml ulei de masline1 ceapa1 morcov1…

- Paine tradiționala - Ingrediente:1 kg faina integrala2 kg faina albaAluat (maia proaspata 1½ lingura)Sare 2½ lingurițeApa calduța Paine tradiționala - Mod de preparare: De cu seara punem maiaua cu puțina apa calduța și faina (sa fie ca o pasta groasa) intr-o castronel pe care-l acoperim cu un șervet,…

- Corcodușele, sau zarzare, denumirea de pe vremuri, sunt fructele verii. Sunt dulci sau cu un gust ușor acrișor și pot fi consumate ca atare, dar și in rețete de dulceața sau gem. Mai jos iți spunem cele mai ușoare rețete de dulceața de corcodușe.Unul dintre deserturile copilariei, dulceața de corcodușe…

- Burgerii sunt apreciați și consumați de foarte mulți oameni, poate fi savurat peste tot. Orice fel de burger, cu carne, hamburger nu este sanator, fiind o mancare de tip fast food. O spun și și medicii, și nutriționiștii. Sunt bogați in grasimi, calorii și sodiu, exact ce nu este bun pentru sanatate.…

- Aceste mici mini pizza au un gust grozav și o prezentare neobișnuita.Ingrediente:vinete - 1 bucata,ulei de masline - 2 linguri,ceapa - 1 bucata,usturoi - 1 bucata,țelina - 1 tulpina,cimbru uscat - 1/2 lingurița,oregano uscat - 1/2 linguri,roșii - 4 bucați,piure de tomate - 1 lingura,miere - 1 lingura,patrunjel…

- Ingrediente 500 g pastai galbene rotunde 2 oua,1 lamaie 1 catel de usturoi ulei de floarea-soarelui Mod de preparare 1. Pastaile se spala in 3-4 ape. Abia apoi se taie in sectiuni de doua degete, pentru a fi usor de servit. Se pun pentru 10-15 minute la fiert in apa cu sare si cu o jumatate de lamaie…

- Ingrediente necesare:– doi pastravi eviscerati si curatati– 4-5 cartofi noi– o lamaie taiata in doua– sare– pudra de usturoi– salvie– cimbru– 1-2 linguri uleiMod de preparare:Curata cartofii si taie-i in patru, dupa care fierbe-i pana cand furculita intra cu usurinta in ei.Intre timp, spala bine pestii,…

