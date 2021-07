Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea a dezvaluit rețeta unui cheesecake perfect, de altfel, un desert extrem de apreciat in lume. Celebrul Chef a decis sa prezinte varianta racoritoare a acestui desert. Rețeta de cheescake cu lamaie a lui chef Sorin Bontea Ingrediente pentru rețeta de cheescake cu lamaie a lui Sorin Bontea…

- Chef Sorin Bontea a decis sa imparta cu fanii sai desertul cu care iși incanta toata familia. Descopera și tu aceasta prajitura gustoasa, menita pentru sezonul de vara deoarece este foarte racoritoare. Care este rețeta personalizata de cheesecake a celebrului bucatar.

- Garnitura la snitele si fripturi sau simpla, de post, mancarea de mazare este un deliciu. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul Anton Romna, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Din fericire, exista îndulcitori naturali sanatosi, saraci în calorii si, totodata, foarte dulci, care ar putea înlocui cu succes zaharul rafinat! De ce sunt benefice alternativele naturale? Principala diferenta dintre zaharul rafinat si îndulcitorii naturali…

- Preparat delicios de primavara, spancul se poate gati in mai multe moduri. Reteta mancarii gustoase o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Carnea de porc se claseaza pe primele locuri in topul preferințelor oamenilor, mai ales in cel al gurmanzilor. Inainte de a va apuca sa o gatiți insa, trebuie sa știți exact cum trebuie sa o faceți in mod corect. In continuare veți afla cum sa o preparați marinata in vin roșu pentru a obține un gust…

- Mancarea de cartofi e una din preparatele tradiționale adorate de romani. Aceasta e simpla, are un gust aparte care amintește tuturor de copilarie și e perfecta pentru potolit foamea in randul membrilor familiei. Care e secretul bine știut de bucatari? Rețeta simpla și gustoasa pentru mancare de cartofi…

- Paula Seling a renunțat de mulți ani la carne și a reușit sa slabeasca un numar impresionant de kilograme. In plus, ea este alergica la gluten, așa ca rețetele pe care le face sunt cu totul speciale. Pizza de post dupa rețeta vegana a Paulei Seling Ea le-a prezentat fanilor cum sa faca o pizza […] The…