Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca pare ca face parte din categoria ingredientelor „pretențioase”, somonul poate fi gatit in mai multe feluri, fie ca este vorba de a fi pregatit la cuptor sau la abur. Acest tip de pește nu lipsește din bucataria italienilor și poate reprezenta cina ideala pentru intreaga familie.

- Dovlecei pot fi folosiți in multe rețete, fiind printre legumele care pot fi consumați și de cei care vor un preparat sanatos și ușor de gatit. La fel de bine pot fi integrați și in rețete de post, așa cum este cea cu marar și usturoi.

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi și nu ai idee ce preparate sa gatești, dar nu vrei sa stai prea mult timp in bucatarie? Ei bine, noi venim cu soluția și iși prezentam cea mai simpla rețeta pentru supa crema de conopida cu mar. Este o mancare perfecta pentru aceasta toamna și vei ramane uimit de…

- Cornelia Dumitrescu a dezvaluit ce pune in oala, pentru a oferi ciorbei radauțene un gust deosebit. Preparatul romanesc ocupa locul 7 in topul celor mai bune mancaruri din intreaga lume. Ce rețeta respecta bucatareasa care a inventat acest fel de mancare. Ciorba radauțeana, pe locul 7 din lume Puțini…

- Este vorba despre o friptura de weekend in stil japonez, servita cu salata. Rețeta este inventata de celebrul bucatar englez Jamie Oliver. Jamie Oliver spune despre aceasta rețeta inventata de el ca are la baza un fel de mancare pe care a gustat-o in Japonia. Sfatul lui Jamie Oliver este sa se serveasca…

- Chef-ul Dragoș Neacșa a criticat-o pe Gabriela Cristea pentru modul in care a ales sa prepare un fel de mancare. Prezentatoarea TV a explicat rețeta pe rețelele sociale, insa se pare ca preparatul nu l-a impresionat deloc pe celebrul bucatar. Ce greșeli a facut jurnalista. Foto Gabriela Cristea, rețeta…

- Prezentatoarea de la Mireasa le-a aratat urmaritorilor sai cu ce preparat ii rasfața pe ai ei in zilele de toamna. Iata cum poți sa pregatești pas cu pas rețeta care a facut furori la Simona Gherghe acasa!

- Inainte de a explica modul in care se realizeaza preparatul, autorul adreseaza o mica ironie gospodinelor care au renuntat sa mai foloseasca ingredientele naturale, preferandu-le pe cele obtinute industrial. Este vorba despre sosuri de rosii ambalate in conserve, pline conservanti si alte ingrediente…