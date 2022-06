Stiri pe aceeasi tema

- Ai aflat ca ai musafiri in acest weekend și nu știi ce desert sa le pregatești? Ei bine, rețeta de panna cotta cu lamaie este un preparat numai bun pentru zilele urmatoare și pentru cei dragi. Se prepara foarte repede și ai nevoie de doar patru ingrediente, pe care cu siguranța le ai in casa. In acest…

- Vara este tot mai aproape, mai ales ca gradele in termometre cresc de la o zi la alta, astfel ca ce poate merge mai bine decat o ciorba racoritorare cu salata verde? Da! Noi am pregatit rețeta iar tot ceea ce iți ramane de facut este sa o incerci, fiindca gustul este cu adevarat unic!

- Gradele din termometre cresc de la o zi la alta, astfel ca numeroase gospodine au dat deja uitarii deserturile care necesita coacere la cuptor și au trecut direct la inghețata de casa, care este cu adevarat un deliciu. Iata cum se prepara inghețata cremoasa cu iaurt! Trebuie neaparat sa incerci aceasta…

- Vrei sa iți delectezi papilele gustative, insa in același timp desertul pe care-l prepari sa-l ai mai multe zile și sa poata fi mancat in orice moment? Noi iți sarim in ajutor cu rețeta de prajitura cu afine, lamaie și semințe de chia. Iți garantam ca este desertul ideal pentru orice zi!

- Te-ai saturat de toate deserturile și preparatele culinare bogate de la masa de Paște și incarcate din punct de vedere caloric, iar acum vrei sa iți rasfeți papilele gustative cu ceva mai ușor și bun pentru coprul tau? Este momentul potrivit sa incerca prajitura dietetica fara faina și zahar. Iata cum…

- Fasolea verde cu oua cremoase este perfecta pentru mic dejun sau cina. Aceasta rețeta este saraca in calorii, ceea ce o face geniala pentru persoanele care doresc sa dea cateva kilograme jos. Se prepara simplu și rapid și este extrem de sanatoasa.

- Paștele este foarte aproape și acum este momentul sa decideți ce prajituri o sa aveți pe masa. Pentru a va surprinde invitații, va recomandam o rețeta de rulada cu branza dulce și ciocolata, cu adevarat delicioasa.

- Pentru astazi iți recomandam o prajitura de post cu care iți vei surprinde familia. Desertul ”Claudia” se prepara in doar cateva minute și e foarte simplu de facut. Daca vrei sa te bucuri de ceva gustos și rapid, atunci e cel mai potrivit pentru tine.