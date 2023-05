Stiri pe aceeasi tema

- Checul este una dintre cele mai apreciate prajituri. Aceasta prajitura este realizata dintr-o compoziție obținuta prin simpla amestecare a ingredientelor (faina, unt, oua, zahar, praf de copt), coapta de obicei intr-o forma dreptunghiulara. Insa, checul poate fi simplu sau cu adaos de cacao, fructe…

- Cremos, cu unt și delicios, aceasta este cea mai buna și mai cremoasa rețeta de piure de cartofi pe care o vei gusta vreodata. Are cea mai catifelata și neteda textura care se topește, pur și simplu, in gura. Iata de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepara! Rețeta piure cremos de cartofi Simți […]…

- Sigur ești in cautarea altor rețete pentru gatit in aceasta perioada. Te-ai saturat și tu de preparatele grele și bogate in grasimi. Ei bine, rețeta de rulada cu spanac și somon afumat este cea mai buna alegere. Aceasta gustare este perfecta și pentru mesele festive. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente…

- A venit sezonul cald. De aceea, cele mai multe dintre gospodine incearca sa lase preparatele ce conțin multe grasimi pentru la iarna, astfel, incercand sa caute pe internet cele mai de sezon preparate. Printre acestea este și cazul rețetei de budinca cu praz și spanac. Acest preparat, ușor de pregatit…

- Vizitatori la muzeul clubului de fotbal St. Pauli din Hamburg, Germania, au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu tabloul "Vaza cu cincisprezece flori" al pictorului Vincent van Gogh in timpul unei actiuni organizate in cadrul evenimentului "Noaptea Muzeelor", transmite duminica agentia DPA. Bucatarul…

- Pentru ca ne aflam in Postul Paștelui și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un preparat delicios, noi iți prezentam rețeta de placinta cu spanac care se prepara in doar cațiva pași simpli și este plina de vitamine și minerale. Iata ingredientele de care ai nevoie!

- Rețeta de musaca de cartofi este una dintre cele mai apreciate, dar și gatite preparate din intreaga lume. Aceasta mancare poate fi facuta chiar și in perioadele de post din an, atunci cand credincioșii respecta cu strictețe toate demersurile pentru a se curata atat trupește, cat și sufletește. Acest…

- Doar pentru ca alegem sa respectam restricțiile alimentare impuse in perioadele de post din an, nu inseamna ca trebuie sa ne luam adio de la preparate delicioase. Un exemplu ce nu ar trebui sa iți lipseasca din meniu in urmatoarele saptamani este ciorba de cartofi cu zeama de varza. Aceasta rețeta de…