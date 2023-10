Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele se afla pe final cu prepararea borcanelor pentru iarna. Așadar, astazi v-am pregatit o rețeta unica de toamna cu care ii veți impresiona cu siguranța pe cei dragi. Rețeta de gem de dovleac cu portocale. Preparatul de toamna care nu trebuie sa iți lipseasca din camara. Iata cum se prepara!

- Pentru astazi v-am pregatit o rețeta cu totul aparte, și anume batoane cu ovaz și afine, din doar trei ingrediente. Este una dintre cele mai simple și delicioase desrturi ce pot fi servite și ca mic dejun. Iata de ce ingrediente ai nevoie!

- Cine nu iubește omleta. Ei da, acest preparat, care adesea este consumat la micul dejun, este un adevarat deliciu și se poate gati sub o mulțime de moduri, dar și avand in compoziția sa diverse ingrediente. Insa, daca vreți sa incercați o rețeta diferita de omleta, noi va recomandam rețeta de omleta…

- Este toamna, un sezon mul așteptat de romani, iar fructele și legumele de sezon sunt la mare cautare in piețe. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in acest sezon, atunci nu iți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa rețeta de placinta…

- Prezentatoarea de la Mireasa le-a aratat urmaritorilor sai cu ce preparat ii rasfața pe ai ei in zilele de toamna. Iata cum poți sa pregatești pas cu pas rețeta care a facut furori la Simona Gherghe acasa!

- Desertul cel mai bun pentu inceputul de toamna: Cheesecake cu struguri si fulgi de migdale. Cheesecake cu struguri si fulgi de migdale – Ingrediente 400 g biscuiti 100 g unt 25 g gelatina 50 ml apa fiarta 500 g crema de branza 400 […]

- Ai nevoie doar cateva ingrediente pentru a gati Shakshuka, o rețeta de oua cu roșii și ardei pentru micul dejun, menemen, uova in purgatorio – este o mancare cu sos, ușor picanta, absolut delicioasa, care se servește indeosebi la micul dejun, in Turcia, scrie Click. Shakshouka este o mancare tradiționala…

- Cațiva pași trebuie sa respectați pentru a gati cea mai buna varza calita cu marar. Rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman se prepara ca la mama acasa, iar gustul este unul de care nu te mai saturi.