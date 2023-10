Reţetă de Lecso cu găluşte Nokedli şi cârnaţi Lecso este un fel de mancare traditional unguresc asemanator unei tocanite. Ardeii grasi, gogosarii sau ardei capia sunt ingredientele dominante, langa care isi gasesc locul rosii, ceapa si diferite feluri de carne. Reteta de lecso pe care v-o prezentam incoporeaza in deliciosul preparat carnati si galuste Nokedli, celebrii taitei grosi des intalniti in bucataria din tara vecina.IngredientePentru lecso:100 de grame de slanina cu carne100 de grame de carnați de țara2 cepe mari roșii300 de grame de roșii500 de grame de ardei gras2 caței de usturoi2 lingurițe de boia de ardei dulceardei iutePentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

