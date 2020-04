Rețetă de la străbunici Ratacita prin bibliteca, o carte imbracata in coperți negre, fara inceput și cuprins, starnește curiozitatea. A fost scrisa la inceputul secolului trecut, sfatuind gospodinele ce sa gateasca in vremuri de bucurie sau restriște. Paginile ingalbenite au rezistat celor doua razboaie mondiale, tifosului, secetei. A sfidat pana și raționalizarea alimentelor, impusa in perioada comunista. Acum, cand […] Articolul Rețeta de la strabunici apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

