Rețetă de jeleu de mere și ardei. O rețetă specială pe care trebuie să o încerci Daca și tu iți dorești sa iți delectezi papilele gustative cu un preparat mai special și inedit, atunci incearca rețeta de jeleu de mere și ardei. Acest preparat este un fel de dulceața și se servește pe paine prajita, in clatite sau fursecuri. Ai nevoie doar de cinci ingrediente și nu dureaza mai mult de o ora sa il pregatești. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi ca sa te bucuri de o rețeta delicioasa! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anotimpul rece se apropie, iar gospodinele se pregatesc intens sa prepare conserve pentru iarna. Din din lista celor mai delicioase rețete nu lipsește pasta de ardei capia, care este un preparat gustos ce poate fi adaugat la diferite mancaruri. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a…

- Gogoșarii in oțet sunt nelipsiți, an de an, din camara gospodinelor. In timp ce alte persoane prefera sa ii cumpere gata facuți, din comerț, sunt foarte multe gospodine care iși doresc sa ii prepare acasa, bio, și sa ii puna la camara. Va propunem o rețeta de gogoșari cu struguri, in oțet. Un preparat…

- Gospodinele se pregatesc intens sa iși umple camara de bunatați, motiv pentru care noi iți prezentam rețeta de zacusca de fasole cu ardei copt și morcovi, care este un preparat delicios, dar și de sezon. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Te-ai saturat de rețeta clasica de salata de vinete și vrei sa incerci ceva nou și inedit?! Este momentul sa prepari rețeta de salata de vinete cu ardei și usturoi. Este un preparat culinar care se gatește extrem de rapid, iar gustul este unul inconfundabil, ideal pentru o zi torida de vara!

- O salata delicioasa, hranitoare si usor de preparat vara este cea de ardei copt, gras sau capia. Poate fi servita alaturi de friptura, cartofi ori o iahnie de fasole. Reteta care iti lasa apa in gura o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…

- Daca va doriți sa incercați un preparat inedit, pe care sa il folosiți ca garnitura la un fel de mancare, atunci trebuie sa pregatiți aceasta rețeta. Ardei iuți cu ceapa in oțet. Este cel mai bun preparat pentru zilele racoroase de iarna.

- Tarta cu somon este un preparat prea puțin popular pentru cat de delicios este. Daca doriți sa serviți o gustare sarata savuroasa facuta in casa, tarta cu somon este ideala. Partea cea mai buna este ca se face dupa o rețeta foarte simpla.

- Ti-ai dorit vreodata sa ajungi in India? Sau macar sa incerci mancarea lor? Ei bine, noi va propunem o rețeta de mancare indiana cu ardei kapia. Un preparat savuros pe care trebuie sa il incercați.