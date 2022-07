Rețetă de înghețată de prune. Desertul care va încânta orice pofticios Cei mici iți cer sa le gatești inghețata, deoarece considera ca este mai sanatoasa decat cea din comerț, iar tu ai ramas in „pana” de idei? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta de inghețata de prune. Este desertul care va incanta orice pofticios și nu este deloc greu de preparat! Care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi in pregatirea ei. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiile catinei sunt foarte bine cunoscute la noi in țara. Știm cu toții ca acest „ginseng romanesc” are valențe pentru sanatatea noastra, prin aportul de vitamine, minerale, acizi grași polinesaturați, carotenoide și microelemente. Astfel, daca vrei sa o introduci in meniul familiei tale, iți prezentam…

- Cu toții am așteptat cu nerabdare vara, mai ales pentru ca este anotimpul in care ne facem cele mai frumoase amintiri și cele mai frumoase planuri pentru acest sezon cald. Ei bine, pentru ca știm cat de important este sa ne racorim atunci cand temperaturile de afara sunt caniculare, noi iți prezentam…

- Sezonul cald ii face pe cei mai mulți sa pofteasca la inghețata chiar și zilnic. Ea trebuie consumata cu moderație, iar nutriționiștii o recomanda cu siguranța pe cea facuta in casa. Deși ai crede ca e dificil sa prepari acest desert iubit in special de copii, nu este deloc așa. Nu ai nevoie sa stai…

- Inghețata este unul dintre cele mai iubite și apreciate deserturi, mai ales cand este consumata in sezonul cald. Noi va prezentam rețeta de inghețata cu caramel. Este preparatul ideal pentru intreaga familie.

- A venit mult așteptata vara, iar toata lumea simte nevoia sa manance o inghețata. Afara sunt extrem de multe grade și ceva rece ar fi ideal pentru aceasta perioada. Inghețata este prefarata copiilor, dar și a adulților. Este desertul pentru orice varsta. Ei bine, noi v-am pregatit rețeta perfecta pentru…

- A venit vara, iar toți pofticioșii vor sa se racoreasca cu cea mai delicioasa inghețata. Nu mai vrei sa cumperi din magazin, ci sa te ocupi chiar tu de pregatirea desertului? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru o inghețata de vanilie. De ce ingrediente…

- Zilele de vara nu ar fi la fel fara inghețata! Fericirea copiilor, dar nu numai, este unul dintre cele mai vandute alimente din perioada aceasta. Ei bine, este, de-a dreptul, salvarea noastra pentru zilele calduroase. Iata o rețeta simpla și delicioasa pentru o inghețata de caise cu mascarpone pe care…

- Pentru acest desert ar trebui sa te inarmezi cu foarte multa rabdare. Ei bine, chiar daca nu este o rețeta simpla, rezultatul merita din plin munca! Vei petrece ore bune in bucatarie, insa gustul este unul inconfundabil. Daca nu ai incercat pana acum acest desert polonez, te vei indragosti iremediabil…