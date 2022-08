Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele se pregatesc cu preparatele pe care sa le puna la conservat pentru la iarna, iar in aceasta perioada cumpara roșii pentru a face bulion. Va prezentam o rețeta simpla și rapida de bulion facut in casa.

- Gospodinele se pregatesc intens sa prepare cele mai delicioase rețete pentru anotimpurile reci, motiv pentru care noi iți prezentam rețeta de zacusca de dovleci cu sticla roșie, care este delicioasa și pe placul tuturor. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-inurnezi!

- Atunci cand gospodinele vor sa pregateasca pentru iarna muraturi, au mai multe variante. Una dintre ele implica muraturi cu apa fiarta. Prepararea muraturilor de casa o arta. Intrebați orice gospodina care face muraturi și probabil ca va va spune despre o rețeta moștenita și transmisa de generații…

- Conservarea fasolei este un proces destul de dificil pentru unele gospodine, dar este destul de necesar. Iarna nu gasim tot ce aveam nevoie din punct de vedere alimentar, motiv pentru care gospodinele aleg sa iși conserve cateva alimente de care nu se dezlipesc. Fasolea galbena se numara printre aceste…

- Cantitatile: 1 crap, 3 cepe, 100 gr. untdelemn, 50 gr. orez, sare, piper, patrunjel verde, 2 linguri bulion de rosii.Se prajeste deschis in untdelemn, ceapa si orezul se sting cu apa, se ferbe pana se umfla, se adauga sare, piper, patrunjelul tocat si bulion. Se umple pestele cu aceasta compozitie,…

- Gospodinele au inceput deja pregatirile pentru iarna și vor sa iși umple camarele cu fel de fel de preparate pe care le fac inca din vara. Astazi o sa va spunem cum este cel mai bine sa conservați spanacul, leurda sau stevia. Reteta este extrem de simpla și nu necesita multa munca sau ingrediente deosebite.

- Fasolea pastai este cunoscuta și sub denumirea de teci. Aceasta rețeta se pastreaza excelent la borcan pentru iarna. Gospodinele au un truc simplu, cu un ingredient pe care oricine il are in casa, și anume aspirina, pentru ca fasolea pastai sa se pastreze foarte bine in camara.

- Gospodinele se pregatesc din timp pentru iarna, așa ca pun in borcane frunze de vița de vie. Se aleg frunze tinere, neporoase, fara mana, complet verzi si cel mai important, se aleg frunze care sa nu fie stropite.