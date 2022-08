Rețetă de gogoșari în oțet. Un preparat ideal pentru orice sezon Gogoșarii in oțet sunt nelipsiți din camara gospodinelor, astfel ca acestea ii pregatesc an de an. Acest preparat este unul care se pastreaza excelent pentru iarna, in camara, iar tu trebuie neaparat sa-l incerci. Are un gust exact ca cel pe care il mancai la bunica acasa. Nu ai nevoie de multe ingrediente și va fi gata intr-o ora. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

