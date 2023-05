Stiri pe aceeasi tema

- Doar o luna ne mai desparte de sezonul cald, iar gospodinele și-au pregatit deja lista cu deserturi pentru aceasta perioada a anului. Astfel ca, daca ești in cautarea unui desert delicios cu fructe de padure, noi iți propunem sa incerci placinta cu fructe de padure. Aceasta rețeta este un preparat ușor…

- Mai avem doar cateva zile pana la marea sarbatoare a creștinilor. In acest fel, gospodinele pun la punct ultimele cumparaturi pentru a incepe prepararea mancarurilor specifice acestei perioade in care ne aflam. Pe langa sarmale, cozonac și pasca, putem prepara o delicioasa tocanița de miel. De ce ingrediente…

- Roșiile umplute cu orez sunt pur și simplu delicioase. Va recomandam sa nu fiți zgarciți cu ierburile aromatice (pe care insa le puteți schimba in funcție de preferințe), sunt esențiale pentru aroma și savoarea preparatului.

- O rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu face furori de Paște. Preparatul, inspirat din colecția regretatului Radu Anton Roman, va fi, fara doar și poate, vedeta mesei. Rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu pentru masa de Paște A inceput numaratoarea inversa pana la Paște 2023, iar gospodinele…

- Consumul de antibiotice este tot mai crescut in Romania, motiv pentru care ministrul Sanatații se pregatește sa ia o decizie importanta in cazul lor. Conform anunțului facut de Alexandru Rafila, acest majoritatea acestor tipuri de medicamente ar putea sa nu mai poata fi cumparate fara rețeta. Iata motivul…

- Sosul Meuniere este un sos clasic francez care se servește adesea la mancaruri din pește sau fructe de mare. Numele "Meuniere" se refera la faina folosita la prepararea sosului.Ce este sosul Meuniere și cum se preparaSosul Meuniere ste un sos clasic al bucatariei franceze, apreciat pentru gustul sau…

- Pentru ca ne aflam in Postul Paștelui cu siguranța vrei sa te rasfeți cu cele mai delicioase preparate, dar in același timp sa fie și ușor de gatit. Rețeta de ardei umpluți cu ciuperci poate fi preparata in doar cațiva pași daca ții cont de ingredientele de care ai nevoie.

- O familie din Arad este cunoscuta pentru preparatele dulci sau sarate pe care le realizeaza cu multa pasiune. Soții Raul și Adelina Vidican ne dezvaluie secretele unei delicioase creme brulee cu fructe.