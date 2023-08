Ne aflam inca in perioada de vara, insa și in cea mai așteptata a gospodinelor. Astfel, aceasta este momentul in care bucataresele se pregatesc sa puna in camara borcanele cu bunatați pentru perioada rece a anului. Este idei sa profitam de gustul și aroma dovleacului, dar și de numeroasele beneficii aduse organismului și sa-l conservam pentru mai tarziu intr-un delicios și frumos colorat gem de dovleac, perfect pentru mic dejunuri sau pentru diverse deserturi.