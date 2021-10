Rețeta de ecler pentru care s-au judecat Jamila și Laura Laurențiu Rețeta de ecler pentru care s-au judecat Jamila și Laura Laurențiu Jamila și Laura Laurențiu sunt doua dintre cele mai urmarite vloggerițe in domeniul cooking din Romania. Prima are 1.53 milioane de abonați pe canalul de YouTube, cea de-a doua aproape 200.000 de abonați. In urma cu 2 ani, Jamila a dat-o in judecata pe Laura Laurențiu. Motivul? Aceasta din urma ar fi raportat abuziv la YouTube unul dintre videoclipurile Jamilei. In urma raportarii, clipul ar fi fost șters de pe platforma de streaming. Rețeta de ecler la tava este in realitate marul discordiei dintre cele doua. Laura Laurențiu susține… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a pronuntat recent o prima sentinta intr-un proces in care s-au judecat Geanina Staicu-Avram (Jamila) si Laura Laurentiu, doua dintre cele mai renumite gospodine de pe Youtube, anunța „Adevarul”. Jamila are peste 1,5 milioane de urmaritori pe Youtube, iar Laura Laurentiu aproape…

- Geanina Staicu-Avram, cunoscuta pe YouTube ca Jamila, a dat-o in judecata pe Laura Laurențiu, o alta gospodina de pe platforma video, și i-a cerut daune morale de 1.000 de euro, scrie Adevarul. Cele doua gospodine vloggerițe au ajuns in fața instanței pentru o rețeta de ecler la tava. La inceputul lunii…

- Doua renumite gospodine de pe Youtube au ajuns in instanța pentru rețeta de ecler la tava. Procesul de la Tribunalul București a fost deschis de catre Jamila, dupa ce ar fi postat o rețeta, iar competitoarea sa, Laura Laurențiu, a raportat-o abuziv susținand ca incalca drepturile de autor. Iata ce decizie…

- Medicul rezident Paul Oarga, din Cluj, a publicat pe YouTube un videoclip cu intervenția unui echipaj SMURD la un pacient cu COVID-19, nevaccinat, testat pozitiv de o saptamana și care a facut complicații in timp ce se afla acasa. Barbatul și soția lui, și ea infectata cu SARS-CoV-2, au sunat la 112…

- Alina Ceușan, unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania, a anunțat ca pleaca din țara pentru o luna de zile. A inchiriat o casa langa mare, in Barcelona, și acolo va locui alaturi de intreaga ei echipa. A spus și care e motivul pentru care a luat aceasta decizie. „Vrem sa plecam in Barcelona,…

- Carla’s Dreams e jurat in emisiunea „SuperStar” de la Pro TV , apare acum saptamana de saptamana pe micul ecran. Cantarețul nu și-a dezvaluit nici in acest show identitatea, apare in continuare machiat, imbracat in haine negre. Intr-un interviu pentru viva.ro, el a dezvaluit ca se bucura de succes,…

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1.000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- Deși anul trecut a fost plin de experiențe neașteptate și surprinzatoare, muzica a fost cea care ne-a ținut aproape și ne-a unit, chiar și de la mii de kilometri distanța. Un an mai tarziu, Cat Music este primul label din Romania ce reușește sa-și creeze o comunitate imensa de peste 7 milioane de abonați…