In aceasta perioada toate gospodinele pregatesc dulcețuri, compoturi și muraturi care sa le puna in camara, peste iarna. Daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce dulceața sa mai pregatești, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simplu și delicioasa rețeta pentru dulceața de pepene galben, pere și portocale.