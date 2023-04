Stiri pe aceeasi tema

- Friptura de miel nu lispește nici ea de pe masa de Paște. Ei bine, acest preparat este felul principal de mancare și cel mai așteptat preparat culinar pregatit de gospodinele din toata țara legat de aceasta sarbatoare, mai ales dupa postul greu prin care creștinii au trecut. Insa carnea de miel merge…

- Doar cateva zile ne mai despart de marea sarbatoare a creștinilor. Și, pentru ca postul a trecut, multe dintre gospodine se simt ușurate și pot gati, acum, o mulțime de mancaruri pentru intreaga familie. Alaturi de cozonac și pasca, din meniul de Paște nu poate lipsi stufatul de miel. Acesta este un…

- Drobul este una dintre cele mai apreciate preparate in perioada postului pascal. Acest aliment de pui cu ficaței și piept de pui este o rețeta tradiționala, ideala pentru cei care nu prefera drobul de miel sau de porc. Rețeta este perfecta pentru masa de Paște.

- O rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu face furori de Paște. Preparatul, inspirat din colecția regretatului Radu Anton Roman, va fi, fara doar și poate, vedeta mesei. Rețeta speciala a lui Chef Florin Dumitrescu pentru masa de Paște A inceput numaratoarea inversa pana la Paște 2023, iar gospodinele…

- Cel mai tanar jurat de la „Chefi la cutite” se lauda an de an cu aceasta rețeta. Ii place atat de mult si se mandreste atat de tare cu ea, incat a introdus-o si in meniurile restaurantelor sale. Este vorba despre un preparat culinar la care a muncit foarte mult timp, inspirandu-se din cartea de bucate…

- Nu știi ce sa mai gatești pentru tine și cei dragi in perioada postului de Paște? Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocana de cartofi. Un preparat gustos pentru intreaga familie. De ce ingrediente avem nevoie și care este modul de preparare.

- O rețeta simpla, dar foarte gustoasa, creata de chef Catalin Scarlatescu ne scoate din incurcatura atunci cand nu mai știm ce sa gatim de post. Preparatul, pe cat de sanatos, pe atat de sațios este. Și se gatește cat ai clipi.

- Pastele carbonara se numara printre cele mai indragite preparate. Ele pot fi consumate atat de cei mici, cat și de cei mari, iar timpul de pregatire este unul redus. Pentru o cina, vor fi perfecte și vor satisface toate gusturile.