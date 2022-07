Te-ai saturat de toate mancarurile calde sau ai ramas in pana de idei?! Noi iți sarim in ajutor cu o rețeta care face furori in acest sezon estival. Mai concret, este vorba despre drobul de vinete. Nu, de data aceasta nu este cu carne, ci cu legume. Iata cum se prepara pas cu pas! Gustul unic o sa te cucereasca de la prima inghițitura!