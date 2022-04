Stiri pe aceeasi tema

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar toate gospodinele vor sa pregateasca cele mai bogate și delicioase bunatați pentru masa de sarbatoare. Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu desert bun, noi iți prezentam o rețeta tradiționala pentru un cozonac pufos cu nuca și rahat. De ce ingrediente avem…

- Ardeii umpluți se afla cu siguranța in fiecare carte de rețete lasata in urma de bunici. Romanii adora sa ii manance, iar in funcție de zona se prepara diferit. Care este ingredientul care nu trebuie sa lipseasca in nicio rețeta, indiferent de loc? In felul acesta ies delicioși, carnea nu se intarește,…

- Pentru ca se apropie sarbatorile pascale, gospodinele vor incepe, in curand, sa selecteze din carțile de bucate cele mai simple rețete pentru cel mai pufos cozonac, preparatul tradițional nelipsit de la mesele festive. Care este ingredientul secret pe care-l folosesc gospodinele din Moldova. Rețeta…

- Reteta nu este deloc complicata. Frunzele de urzici, proaspat culese, se spala foarte bine in apa rece si se pun la fiert.Dupa un clocot, acestea se scurg, dupa care sunt tocate marunt si puse intr-o tigaie la prajit. Se face apoi un sos cu faina alba si cu ceapa tocata, care se toarna in tigaia unde…

- Daca n-ai atins inca maturitatea culinara, chiftelutele iti pot da groaznice batai de cap: fie nu pui suficient de multa sare, fie nu le prajesti cat trebuie, ba iti ies prea tari, ba prea uscate, ba raman crude la interior…Daca vei urma, insa, sfaturile urmatoare, munca nu numai ca-ti va fi cu mult…

- Rețeta tradiționala de ștrudel cu mere. Care este ingredientul secret care nu are voie sa lipseasca. Acest desert este originar din Tirolul de Sud, una din cele cinci regiuni cu statut autonom din Italia, cu capitala in orașul Trento. Baza acestui desert o reprezinta un aluat de patiserie subțire rulat,…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. Chefi fara limite, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina int

