Stiri pe aceeasi tema

- Paștele creștin se apropie cu pași repezi, iar cei care doresc sa se bucure de preparate facute in casa sunt deja in cautare de rețete potrivite. Iata cea cum se face cea mai simpla pasca! Nu e nevoie sa-ți bați capul cu aluat, pentru ca nu are nevoie! Rețeta simpla pentru pasca fara aluat Paștele […]…

- Anna Lesko lovește, din nou, cu o rețeta delicioasa, facandu-i astfel pofta și graviduței momentului, Adela Popescu. Vedeta te invața pas cu pas cum sa prepari un tort ecler ca la carte, dar iți spune și de ce ingredinte ai nevoie, caci trebuie sa prepari doua creme.

- Dupa lupta cu surplusul de kilograme, Cristina Șișcanu se straduiește sa-și mențina un stil de viața cat mai sanatos și cat mai lipsit de “pericole” calorice. Vedeta și-a surprins, recent, fanii pe rețelele sociale cu o rețeta delicioase de paste care nu ingrașa. Da, ați auzit bine, pastele fainoase…

- Vrei sa incepi weekend-ul cu un desert delicios? Daca da, atunci aceasta rețeta reinterpretata a Annei Lesko iți va satisface toate poftele. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de gatire al preparatului pe care-l proprune Anna Lesko.

- Anna Lesko vine, din nou, in prim-plan cu o rețeta delicioasa, de data aceasta una numai buna pentru perioada Postului Mare. Vedeta iți spune ingredientele de care ai nevoie, dar și modul de preparare al ciorbei de sfecla roșie sau borș rusesc, așa cum ii mai spune ea.

- Ești in cautarea desertului perfect? Ei bine, Anna Lesko vine in ajutorul tau și te invața sa prepari cea mai simpla și gustoasa rețeta pentru prajitura ”Baba neagra”. Mai mult decat atat, diva spune ca ingredientul special al desertului este vodca.

- Claudia Radu este una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite, care a avut un parcurs impresionant in competiție. Chiar și dupa ce sezonul 8 s-a terminat, bruneta a pastrat relația cu fanii, iar acum le ofera cele mai mari secrete ale sale pentru un smoothie de afine, pere și banana…

- Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil, iar in aceasta perioada, vedeta nu mai este implicata in niciun proiect. Aceasta a dezvaluit pe contul de socializare, cum a impresionat-o Anna Lesko, dupa ce artista i-a facut o surpriza de proporții.„Ieri i-am comentat Annei Lesko la o postare pe…