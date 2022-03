Stiri pe aceeasi tema

- Se curata conopida si morcovii si se desface in buchete. Deasemeni, se curata morcovii in lungime cu cutitul crestat si se taie rondele ceva mai groase.Se aseaza pe fundul borcanului foi de vita, foi de telina si putin marar. Apoi se aseaza conopida si morcovii, iar deasupra se mai pun putina foaie…

- Pentru ca știm cat de greu ne este sa stam cat mai departe de „bunatați” pe perioada postului, noi venim cu o idee speciala. Iți prezentam cea mai buna rețeta cu roșii umplute! Iata de ce ingrediente aveți nevoie pentru acest preparat specific postului, dar și modul de preparare!

- Iata cum sa iti prepari propriul antibiotic natural pe care poti sa-l iei la nevoie. Este extrem de benefic, ieftin și ușor de preparat. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Cu siguranța ai incercat pana acum, nu doar o data, chifteluțele marinate in sos roșu, in sos de roșii sau picant, insa ce spui despre o porție de chifteluțe in sos alb, de smantana?! Este rețeta pe care ar trebui sa o incerci macar o data. Cu siguranța te vei indragosti pe loc de gustul armonios.

- Daca iți este pofta de un desert pe cinste și inca nu ai incercat rețeta de prajiturele istețe cu zmeura, aceasta este cea mai buna ocazie pentru a o prepara. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a le face!

- De ce sunt utile cojile de nuci și nu ar trebui aruncate. Au un mare beneficiu pentru sobe, dar și pentru organism. Cojile de nuci au foarte multe proprietați, care au diverse intrebuințari. Sunt extrem de utile pentru sobele din teracota sau caramizi speciale. de asemenea, sunt utile și pentru organism.…

- Nu mai este un secret ca Estera Buble este una dintre cele mai bune gospodine din mediul online. Fosta concurenta de la Asia Express gatește zilnic, iar totodata nu ezita și impartașește fiecare preparat cu cei care o urmaresc și o indragesc. Iata noua rețeta de conopida-crispy, dar și care este secretul…

- Considerata de francezi cea mai rafinata friptura, dar cu gasca si rata, nu din porc, carnea in untura se prepara rapid si poate fi pastrata cateva luni. Reteta delicioasa o regasim la Radu Anton Roman, un reputat gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).