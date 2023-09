Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești sa pregatești ceva dulce pentru tine și cei dragi, insa totodata iți dorești un desert vegan? Noi avem soluția potrivita pentru tine. Iți prezentam o rețeta simpla de tort vegan cu morcovi. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Supa crema de dovleac cu cartof dulce este un preparat iubit de marii iubitori ai ciorbelor. Trebuie sa știi ca nu este un preparat obținut din multe ingrediente. Gospodinele aleg sa gateasca aceasta rețeta, adesea, atunci cand nu vor sa petreaca prea mult timp in bucatarie.

- Vinete umplute la cuptor. Iata de ce ai nevoie ca sa pregatești vinete umplute la cuptor, o rețeta tocmai buna pentru un pranz sațios și sanatos!Potrivit studiilor, vinetele sunt bogate in compuși fenolici, care au rol antioxidant, protejand impotriva stresului oxidativ. In plus, proprietați anticanceroase,…

- Este ultima zi de vara, iar cei mai mulți romani se bucura de o masa perfecta in familie. Ei bine, daca nu știi ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru rulourile de dovlecel la cuptor. Este un preparat perfect…

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii servești pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta de prajitura de weekend. Un desert rapid, ușor de preparat, pentru care nu ai nevoie de ingrediente speciale. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obține un preparat ca la carte.

- In lumea culinara, perioadele de post reprezinta o oportunitate de a explora noi arome și texturi, de a descoperi opțiuni sanatoase și delicioase. In acest context, chifteluțele de legume devin o alegere perfecta pentru cei care iși doresc sa iși imbogațeasca meniul in timpul zilelor de abstinența.…

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput in urma cu doar cateva zile. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru ciupercile umplute…

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca iți dorești sa te bucuri de o masa in familie, insa nu ai idee ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta delcioasa și sanatoasa de salata de cartofi cu ardei și branza. Este un preparat care va reuși…