Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba radauțeana este un adevarat deliciu. Este asemanatoare, ca aspect, cu ciorba de burta, ar are un gust complet diferit. Se prepara destul de simplu, dar un ingredient aparte, pe care nu toata lumea il folosește, ii da un gust de excepție. Daca vrei sa gatești o ciorba radauțeana de senzație, tot…

- Cu siguranța te-ai intrebat de multe ori la ce secrete apeleaza gospodinele pentru a reuși sa faca o ciorba atat de delicioasa, indfierent de tipul acesteia. Ciorbele facute mai ales de femeile mai in varsta sau de bucatarii iscusiți au un gust deosebit, care face diferența.

- Preparatele se adapteaza sezonului in care ne aflam, astfel incat legumele de sezon sa fie pus in valoare și sa ne bucuram de cele mai delicioase feluri de mancare. De aceea, va dezvaluim ingredientul secret pe care chef Joseph Hadad il folosește in rețeta lui de musaca de vinete, perfecta pentru sezonul…

- Toamna se apropie cu pași rapizi, motiv pentru care gospodinele au inceput, deja, sa puna muraturile pentru iarna. Indiferent ca vorbim de castraveți, gogoșari, pepeni, gogonele sau conopida, muraturile reprezinta garnitura preferata a romanilor, in lunile sezonului ploios și rece. Care este secretul…

- Ciorba olteneasca de legume este un preparat foarte delicios, dar mai ales sanatos. Este o rețeta perfecta pentru perioadele de post și poate fi consumata fara grija kilogramelor in plus. Se prepara extrem de ușor, iar familia o va savura de-a dreptul. Iata de ce ai nevoie pentru aceasta ciorba olteneasca…

- Orice gospodina iși dorește sa ii surprinda pe oamenii dragi din viața ei cu tot ce este mai bun. Daca vrei sa pregatești pentru tine și familia ta ceva delicios, dar ai ramas fara idei, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta de salata Domniței. De ce ingrediente avem…

- Este perioada in care gospodinele se pregatesc intens sa gateasca cele mai delicioase preparate pentru pentru iarna. Va prezentam astazi rețeta de zacusca manastireasca. Ingredientul secret al calugarilor pentru un preparat gustos a fost dezvaluit. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmați!

- Delicioasa ciorba de burta este una din cele mai populare mancaruri romanești preferate de gurmanzi. Se prepara din stomac de vita, oase de vita și la alegere, legume. Fundația acestei ciorbe este concentratul de oase de vita foarte bogat in colagen. Legumele imi pare ca modifica gustul specific al…