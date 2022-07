Rețetă de chiftele de ton. Un preparat inedit, cu gust delicios In aceasta perioada, tot mai multe gospodine au luat cu asalt Internetul și cauta rețete delicioase, care mai de care! Ei bine, tocmai de asta suntem noi aici. Mai jos ți-am pregatit lista cu ingrediente și modul de preparare al chiftelelor de ton. Incearca-le și tu și te asiguram ca nu vei regreta, asta fiindca gustul este unul senzațional! Este un preparat inedit, care are un gust delicios și pe care și cei mai pretențioși din familie il vor consuma și nu se vor mai satura de el. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu știi ce sa mai gatești și iți dorești un preparat gustos, dar in același timp ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de chiftele de dovlecei cu sos de iaurt și usturoi care este ideala pentru familia, dar și musafirii tai. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Daca vrei sa gatești ceva rapid, dar foarte delicios, atunci iți recomandam o rețeta simpla de mancare de fasole verde cu pui. Iata de ce ingrediente ai nevoie și care e modul de preparare.

- Fasolea galbena este la mare cautare in acest sezon. Este extrem de buna gatita la abur, iar usturoiul ii da o aroma extraordinara. Se gatește foarte simplu, iar toata familia o va aprecia. Este un fel de mancare ușor, care nu ingrașa, deci poți consuna fara grija kilogramelor in plus.

- Vrei sa te delectezi cu preparat delicios și pe placul tuturor, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu vișine și iaurt, un desert ușor de preparat, dar și gustos. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Iți este pofta de ceva dulce și vrei sa te delectezi cu un desert delicios? Noi iți sarim in ajutor și iți prezentam un preparat ușor de realizat și pe placul tuturor. Rețeta de prajitura cu ciocolata și capșuni este un desert ideal și poate fi preparat de foarte multe gospodine, care nu se pricep atat…

- Andreea Banica se bucura de o mare comunitate in mediul online, iar vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele speciale din viața ei. De aceasta data, cantareața și-a surprins fanii cu un preparat delicios, iar artista le-a dezvaluit și ingredientele de care ai nevoie pentru realizarea unui…

- Daca vrei sa incerci ceva nou, care cu siguranța iți va face papilele gustative sa radieze, ei bine, tortul de clatite americane este un desert care trebuie incercat macar o data in viața. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara fabulosul desert pe care il poți imparți cu cei…

- Paștele bate la ușa, așa ca daca vrei sa ieși in evidența și sa iți surprinzi invitații, ești pe site-ul potrivit pentru ca noi ți-am pregatit o rețeta cu miel. Nu, nu este una banala, ci una delicios de buna. Incearca friptura de miel la cuptor și nu vrei regreta!