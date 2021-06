Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile de Paște au loc in toate familiile, fie ca vorbin de cele cu sange albastru sua nu. Majestatea sa Principesa Margareta s-a apucat și ea sa prepare cele mai așteptat bucate tradiționale d epste an, respectiv pasca și cozonacul. Iata, așadar, care este rețeta reprezentatei Casei Regale a Romaniei.

- Pasca este cu siguranța unul dintre preparatele esențiale de pe masa de Paște, motiv pentru care este foarte important sa ai la indemana o rețeta pe gustul tuturor. Pasca cu branza este cea mai buna varianta, iar cu trucurile potrivite vei face senzație la masa de anul acesta.

Visul poate deveni realitate! Vezi cum poți caștiga milioane de euro Unul dintre romani poate da marea lovitura astazi, 18 aprilie. La tragerea Loto sunt puse in joc…

Un banal medicament ne-ar putea proteja de COVID. Se gasește in toate farmaciile fara rețeta Aspirina, acel medicament banal, ieftin, pe care-l gasești in orice farmacie,…

- Gogoșile sunt printre cele mai adorate deserturi, fiind și foarte ușor de facut. Cu toate ca ne aflam in Postul Paștelui, gospodinele nu se dau in laturi de la celebrele gogoși facute in casa, dupa o rețeta ușoara și rapida, potrivita perioadei in care ne aflam. Noi va prezentam o rețeta de gogoși de…

- Servirea cafelei este mai mult decat un obicei pe care il reiei zi de zi – pentru multe persoane, pregatirea acestei bauturi si savurarea sa in tihna reprezinta un ritual fara de care nu isi pot imagina ziua. Insa fiecare are propriile preferinte atunci cand vine vorba de servirea cafelei – unii o prefera…

Cum vor putea fi inmormantați cei care mor de COVID? Se fac schimbari uriașe. Noi reguli Vineri, Ministerul Sanatații a organizat o intalnire cu Secretariatul de Stat…

- Anii trec pentru toata lumea, dar din fericire machiajul este aici pentru a ne face mai tinere cu doar cateva aplicari. Descopera cateva sfaturi simple și eficiente de adoptat acum! Machiajul este un aliat perfect pentru intinerire, atunci cand este utilizat corect. In caz contrar, poate avea efectul…