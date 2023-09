Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat deja in prima luna de toamna, iar gospodinele din toata țara au inceput deja sa iși pregateasca bunatațile pe care sa le puna in camara și sa le aiba peste iarna. Ardeii iuți la borcan sunt un preparat care nu lipsește din aproape nicio locuința. In randurile de mai jos veți afla cum ii puteți…

- Dovleceii umpluți pot fi o adevarata delicatesa daca modul de preparare și ingredientele folosite sunt cele potrivite. Radu Anton Roman ne dezvaluie rețeta lui și ingredientul esențial care schimba complet gustul. Rețeta lui Radu Anton Roman de dovlecei umpluți In cartea maestrului culinar Radu Anton…

- Nu puține sunt situațiile in care gospodinele raman fara idei de preparate. In acest sens, venim in ajutorul lor cu o rețeta delicioasa de piure de cartofi. Chiar daca poate parea banal, acest preparat este pe placul oricui. Iata rețeta secreta! Secretul piureului perfect Piureul de cartofi este una…

- Tocana de legume la borcan pentru iarna reprezinta o modalitate excelenta de a pastra savoarea și prospețimea verii pe tot parcursul anului. Fie ca ești un iubitor al conservelor sau dorești sa profiți de recolta generoasa a gradinii tale, o tocana de legume la borcan poate fi o soluție gustoasa și…

- Unul dintre cele mai delicioase preparate pe care il aleg romanii sunt pastele, insa cu toate acestea puține persoane știu cum sa le gateasca pentru a avea un gust delicios, astfel ca iți dezvaluim la ce trucuri apeleaza italienii. Iata care este ingredientul secret!

- Chef Sorin Bontea este vestit pentru gustul bunicii pe care il reda preparatelor sale. Una dintre rețetele lui Che Bontea, care a cucerit gospodinele, este supa de galuște. Insa, puțini știu ingredientul secret pe care il folosește acesta. Supa de galuște a la Chef Sorin Bontea Cunoscutul chef are o…

- Orezul cu lapte este desertul care ne trezește amintiri din copilarie. Aromat, delicios și cu un gust aparte, acesta poate fi preparat de oricine, chiar și de bucatarii aflați la inceput de drum. Exista anumite trucuri care te vor ajuta sa obții desertul dorit. Pentru acest truc vei avea nevoie de un…

- Foarte mulți oameni aleg sa țina post. Cum zielele de post sunt lungi și multe, gospodinele raman adesea fara idei de preparate. Din fericire, venim in ajutorul acestora cu o rețeta de ardei umpluți de post. Pentru un preparat delicios e necesar sa nu omiți ingredientul secret, pe care maicuțele de…