Stiri pe aceeasi tema

- Nu ai ce sa gatești in aceasta perioada? In cazul in care vrei sa prepari ceva deosebit pentru familia ta, rețeta de prune marinate cu usturoi reprezinta un aperitiv special. Aromate, suculente și ușor picante, acestea se combina perfect cu carnea de pui.

- In cazul in care iți dorești sa pregatești o rețeta delicioasa, dar nu știi ce, noi avem soluția pentru tine. Iata cum trebuie sa procedezi, pas cu pas, daca vrei sa faci un chec cu cacao și ricotta. Ingrediente și mod de preparare.

- Cațiva pași trebuie sa respectați pentru a gati cea mai buna varza calita cu marar. Rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman se prepara ca la mama acasa, iar gustul este unul de care nu te mai saturi.

- Este vara, vrei sa le prepari ceva dulce celor dragi, insa nu ai idee ce? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu afine. Este sezonul afinelor, astfel ca este numai bine sa incerci și tu acest desert extrem de simplu, dar și foarte sanatos.…

- Este vara, iar afara temperaturile sunt foarte ridicate in acest sezon. Daca iți este foarte cald și vrei sa te racorești cu ceva, insa nu ai idee cu ce, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa rețeta pentru inghețata cu mascarpone și frcute de padure.…

- Astazi va prezentam una dintre cele mai ușoare rețete. Fața de celelalte deserturi, bomboanele de prune uscate se prepara fara coacere, asemenea bomboanelor cu vișine din vișinata. Nu vei petrece foarte mult timp in bucatarie pentru prepararea lor. Acesta este un desert destinat atat adulților, cat…

- Orezul cu lapte este desertul care ne trezește amintiri din copilarie. Aromat, delicios și cu un gust aparte, acesta poate fi preparat de oricine, chiar și de bucatarii aflați la inceput de drum. Exista anumite trucuri care te vor ajuta sa obții desertul dorit. Pentru acest truc vei avea nevoie de un…

- Poate sunteți in pana de idei și nu știți ce sa gatiți sau poate v-ați saturat de clasicele preparate de post. Iata ca, astazi, noi va propunem o rețeta simpla pentru perioada postului Sfinților Petru și Pavel. Așadar, in randurile de mai jos veți afla cum puteți prepara cea mai gustoasa tocanița de…